Adiós final. Mr Peet no convenció al jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ con la última de sus preparaciones y fue eliminado del programa. Al parecer, su Costilla de cordero no fue del total agrado del jurado, que optó por su eliminación.

Ale Fuller fue la primera de las salvadas que pasó a la siguiente ronda. Luego fue Mauricio Mesones quien fue anunciado como el segundo salvado de la noche.

Tras ellos, solo quedaban Natalia Salas, Laura Spoya y el propio Mr Peet en el ruedo. Ambas féminas lograron salvarse, siendo el comentarista deportivo quien quedó fuera de carrera.

“Me voy con algo pendiente que pude haberlo tenido acá. Aprovecho la cámara para mandarle un beso a mi hijo y decirle que si llegué hasta aquí fue por él”, dijo Peter Arévalo tras anunciarse su eliminación.

Mr Peet eliminado de 'El Gran Chef Famosos'. Foto: Captura

Josi Martínez anunciado como parte de ‘El Gran Chef Famosos’

Josi Martínez, reconocido tiktoker, se unirá a la nueva temporada del programa ‘El Gran Chef: Famosos’ el próximo 14 de agosto. En una reciente entrevista, el joven expresó su entusiasmo por aparecer en televisión y minimizó las críticas que ha recibido por su participación.

“Siempre que recibo críticas, las leo y digo: ‘¿Esta crítica me ayuda o solamente fomenta el odio?’ Si la crítica es constructiva, viene con un consejo o ayuda, la leo y la tomo. Si solamente fomenta el odio literalmente, lo ignoro. Así que le mando un mensajito y les digo que no se gasten porque yo soy feliz, me trato de divertir siempre y eso es muy importante”, declaró al diario Ojo.