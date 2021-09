Laurita Pacheco hizo una reciente aparición en el programa “Mujeres al mando” de Latina y sorprendió a más de uno al revelar que le diagnosticaron artrosis, enfermedad que no le permite tocar el arpa, instrumento que le abrió las puertas al mundo artístico.

En conversación con el espacio de entretenimiento, la artista peruana señaló que hace un mes visitó al doctor y el especialista le recomendó no tocar el arpa por su artrosis.

“Hace un mes fui al doctor y me dijo que tenía artritis, artrosis, tengo de todo imagínate y lo que me dice el doctor es que no debo mover los dedos”, contó la artista nacional.

“No dejaré de tocar el arpa y si tengo que quedar así, yo me moriré en mi ley hasta el final”, señaló la exparticipante de “El artista del año”.

Finalmente, Laurita Pacheco confesó que hasta la actualidad tiene secuelas del coronavirus y espera poder recuperarse al cien por cierto.

VIDEO RECOMENDADO

Lucero llena de elogios a imitadora peruana de Yuri: “Tienes una voz impresionante”