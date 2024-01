Sueño cumplido. Laura Bozzo no dudó en compartir con sus seguidores que tendrá una cinta biográfica, donde contará pasajes de su vida nunca antes revelados, además de sus escándalos y su relación familiar.

“Febrero empiezo a grabar la película sobre mi vida en México, Perú y España. Está todo firmado, gracias a Dios que siempre me protege, de su mano he logrado todo lo que tengo, me puso pruebas duras, pero jamás perdí la fe”, escribió en su cuenta de Twitter.

Febrero empiezo a grabar la película sobre mi vida 🤩🤩en MEXICO Peru y España 🥳ya todo firmado 🙏 gracias a Dios que siempre me protege de su mano he logrado todo lo que tengo me puso pruebas duras pero jamás perdí la FE @telecincoes @Telemundo @ZeppelinTV — Laura Bozzo (@laurabozzo) January 23, 2024





Ante ello, el programa mexicano ‘Hoy’ adelantó que la película biográfica de Laura Bozzo expondrá situaciones de su vida, sus escándalos y su vida amorosa.

Laura Bozzo es expulsada a pocas horas de la final del ‘Gran Hermano VIP 8′

A pesar de que muchos la consideraban como la posible ganadora de ‘Gran Hermano VIP 8′, Laura Bozzo fue expulsada de la final. A un día de la entrega del maletín, los televidentes optaron por mantener a Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi en el concurso.

En la última expulsión antes de la gala final, los participantes se enfrentaron a los votos de los televidentes. Albert fue el primero en conocer que se salvaba, seguido de Luitingo. El enfrentamiento final quedó entre Laura y Noemi, cuya relación se deterioró a lo largo del concurso.

“No es justo que se tome por igual a una persona que ha estado 14 semanas que a una que ha entrado semanas después”, señalando la entrada tardía de su compañera. Tras ello, Marta Flich respondió con firmeza: “En este concurso siempre ha habido repechaje y es la audiencia la que toma las decisiones”

Después de esto, anunciaron que la expulsada era Laura Bozzo, quien se levantó de inmediato y se ubicó junto a la puerta de salida, declarando: “Me voy ahorita, necesito mi ropa. Que me la bajen”.

Laura Bozzo mostró su gran molestia por la decisión de la audiencia: “No tengo nada que decir, me voy a mi país. Soy ganadora en mi tierra, no acá”, sostuvo.

