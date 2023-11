Shakira logró este jueves junto a Bizarrap el premio a mejor canción pop en los Latin Grammy por ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ y se lo ha dedicado, entre otros, al “público español” por apoyarla “en los tiempos difíciles”, en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué.

“Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará”, dijo la artista al recoger el galardón en la ceremonia celebrada en Sevilla.

Con ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′, la cantante batió un récord al cosechar en solo veinticuatro horas casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a “Despacito” (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Ese pico de atención mediática no fue solo por sus aciertos puramente musicales, sino también por mostrarse como un ejercicio autobiográfico de reproche sentimental en medio de la ruptura de la colombiana con su expareja.

Su aliado musical en esta canción, el argentino Bizarrap, destacó al recoger el premio “que hubo mucho trabajo tras esta canción en la que Shaki pudo expresar lo que sentía, que es lo más importante”.

Shakira acudió a la gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) junto a sus dos hijos, con los que se sentó en la primera fila, tras estar ausente de la ‘Premiere’, la primera parte de la entrega de premios

En ella, la colombiana ya se había hecho con otro Latin Grammy por su colaboración con Karol G en ‘TQG’, el de mejor fusión/interpretación urbana. (Con información de EFE)