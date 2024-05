Luego de interpretar a ‘Gladys’ en ‘Al fondo hay sitio’, Kukuli Morante continúa ganándose el cariño de los peruanos con su papel de ‘Conchita’ en la telenovela ‘Pituca sin lucas’. Recientemente, la actriz habló todo de su vida personal en una reveladora entrevista donde confesó que alguna vez le fue infiel en el pasado.

La artista fue consultada si era una de los tantos personajes que han sido blanco de críticas por protagonizar infidelidades, y aunque dejó entrever que esto fue hace varios años, reconoció que sí engañó a una de sus exparejas.

“¿y tú has engañado?”, fue la pregunta que puso en aprietos a Kukuli Morante. “En alguna oportunidad, pero no era consciente. Estaba borracha y mis amigas me contaron”, respondió la actriz nacional a Trome.

En otro momento, Kukuli explicó que su actitud desleal puso fin a su entonces relación sentimental.

“Me dijeron que estaba chapando con un ‘pata’. Se lo confesé a mi novio, de inmediato me terminó. Tiempo después regresamos. El chico con quien pasó el beso habló conmigo. Llamó a mi pareja y le pidió disculpas”, agregó Morante.





¿Quién es Kukuli Morante?

Kukuli Morante tiene más de 25 años de trayectoria artística. La actuación no es su única profesión, pues se graduó en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Su pasión por el arte la llevó a debutar en la televisión en el 2007. Desde entonces, ha participado en novelas como ‘Jotitas’, ‘Fuerza Fénix’, ‘Magnolia Merino’, ‘Clave Uno- Médicos en Alerta’ entre otras más.

Su salto a la gran pantalla se dio en el año 2007 con la película ‘Pasajeros’. ‘La peor de mis bodas’, ‘Néctar’, ‘Utopía’, ‘Caiga quien Caiga’ son otras importantes producciones cinematográficas de las que ha sido parte. Además, cuenta con experiencia en teatro, pues formó parte de obras teatrales como ‘Buscando a la Mujer Perfecta’, ‘Papito Piernas Largas’, ‘Lovers’ entre otras más.

