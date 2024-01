La cantante Kate Candela ha causado la preocupación de sus seguidores luego de descompensarse mientras ofrecía un concierto en un evento privado. La exintegrante de Son Tentación tuvo que suspender abruptamente uno de sus shows para luego ser trasladada a un nosocomio cercano a fin de recibir atención médica.

Horas después, la salsera recurrió a sus historias de Instagram para ofrecer disculpas a los organizadores del evento, y para explicar cuál es su estado de salud.

“Desde muy pequeña he experimentado dolores de todo tipo debido a ciertas enfermedades que me han acompañado en mi vida, siento que fui valiente desde pequeña y pues los doctores me decían que tenía el umbral del dolor muy alto. Puede estar doliéndome algo y puedo sentirlo como algo ligero, entonces continúo con mis actividades”, empezó explicando la cantante.

“Sin embargo, he aprendido a leer mi cuerpo y sé que cuando empiezas las náuseas, lo próximo es descompensarme, porque el dolor es muy fuerte. Hoy mi cuerpo no resistió y tuve que retirarme durante mi show”, contó la artista.

Tras superar este complicado momento en su salud, Kate Candela volvió a retomar sus actividades, aunque no estaría bien del todo. Hasta el momento, no ha dado a conocer cuáles son las enfermedades que padece.









