Karla Tarazona revela que Leonard León no ve a sus hijos hace un año

Karla Tarazona, en conversación con el diario Trome, reveló que su ex pareja Leonard León no ve hace un años a sus hijos. Según la ex actriz cómica, la actitud del cantante no cambia, pese a que hace poco volvió a convertirse en padre.

“Hace un año que no ve a mis hijos, así que no sé si habrá cercanía de mis pequeños con su reciente hija. Lo que no nace, no crece, los niños ya tienen 9 y 6 años, y empiezan a darse cuenta de las cosas. En su momento yo les comuniqué que tendrían una hermanita, así que supongo que ahora haré lo mismo”, indicó.

Asimismo, Tarazona pidió a la actual pareja de León, Olenka Cuba, que no opine sobre ella o su familia.

“Ella no tiene nada que ver con mis hijos, por último que hable de sus casos policiales”, dijo.