Un momento de tensión se vivió durante la última emisión del programa ‘Préndete’, cuando Karla Tarazona y Ducelia Echevarría tuvieron un fuerte intercambio de palabras al recordar el beso que la modelo se dio con un amigo de Piero Arenas, su expareja.

Todo sucedió mientras ambas comentaban la participación de Luciana Fuster en el certamen Miss Grand International 2023, pues Ducelia aseguró que le deseó lo mejor a la modelo, con quien compartió espacio e ‘Esto Es Guerra’.

En ese momento, la conductora de televisión comentó que, cuando Ducelia estaba en el reality de competencia, “los amigos se la sorteaban”. Sin embargo, la modelo no guardó silenció y le respondió: “Igual que tú”.

Tras esto, la expareja de Christian Domínguez volvió a responder y la encaró. “No, no, no. Ahí si te pelaste mamita porque yo nunca he estado con el amigo de mi ex, ahí sí te pelaste” , enfatizó.









