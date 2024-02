En una reciente entrevista para el podcast de Christian Rivero, la expresentadora Karen Schwarz dejó boquiabierto a más de uno al revelar que no usaba ropa interior cuando conducía diversos programas.

Durante la entrevista con Christian Rivero, Schwarz compartió cómo surgió su actual marca de modeladores, vinculándolo a uno de sus mayores secretos guardados frente a las cámaras.

Según confesó la actual esposa de Ezio Oliva, durante sus días como presentadora de televisión, tenía la costumbre de no utilizar ropa interior mientras conducía su programa, dado que el elástico de la prenda se marcaba en los ajustados vestidos que solía llevar.

“Antes del modelador no usaba ropa interior, esto lo sabía Maricarmen, se me marcaba el calzón, el elástico se marcaba y se veía horrible. Recién lo he contado y cuando llegó este modelador lo usé tanto que mi mamá tuvo que parcharlo y ahora lo tengo como bandera en mi oficina”, confesó la exmiss Perú durante la entrevista.

La revelación tomó por sorpresa a Cristian Rivero, quien no pudo ocultar su asombro ante la inesperada confesión de la conductora.

Schwarz también compartió que descubrió la existencia de los modeladores tras ver un reportaje sobre la cantante Jennifer López, quien los utilizaba para realzar sus atributos durante sus conciertos. Motivada por esto, viajó junto a su esposo a Nueva York para adquirir la prenda que finalmente le permitió sentirse cómoda y segura durante sus presentaciones en televisión nacional.

“Antes de ser mamá, me fui a Nueva York porque vi una nota que le hicieron a J.Lo (Jennifer López) de unos modeladores. Vi que habían descubierto que ella usaba un modelador para que la cola se le levantara. Me fui con Ezio y encontré el modelador, lo compré y la verdad, tenía la compresión, lo usaba mucho en los programas que hacía porque yo no usaba ropa interior debajo de los vestidos pegaditos porque se marcaba”, añadió Schwarz.

La entrevista ha generado revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de la conductora expresan su sorpresa y admiración por su franqueza al compartir esta experiencia. Karen Schwarz continúa sorprendiendo y cautivando a su audiencia con sus revelaciones y proyectos futuros.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO