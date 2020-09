Karen Schwarz, conductora del segmento Espectáculos, coincidió con Magaly Medina en un viaje a Argentina e indicó que la popular 'Urraca' "es la misma persona fuera de pantallas".

¿Cuál es tu impresión de Magaly Medina luego del viaje a Argentina en donde ambas coincidieron?En la TV hay que conocer para luego hablar. Magaly Medina no me conocía, y yo tampoco, pero en este viaje en el que nos cruzamos de casualidad, pude conocerla. Yo la seguí durante varios años, cuando ella estuvo en otro canal, y hoy me doy cuenta de que es la misma persona fuera de pantallas, divertida y directa.

¿Qué opinas de la competencia que tienes con el programa Estás en todas, sobre todo por el tema del ráting?La producción me comenta sobre este tema (ráting); sin embargo, no me obsesiono porque eso luego te crea conflictos con tus límites. El televidente elige qué quiere ver. Es la competencia la que nos hace crecer cada vez más. Y eso lo agradezco, porque sin competencia todo se vuelve aburrido y monótono.

¿Cómo van los planes de matrimonio con el cantante Ezio Oliva? ¿En qué otros proyectos te veremos este año?Más que preparativos, estamos creciendo como pareja. Soy la persona más feliz del mundo y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Sobre mis proyectos, en esta oportunidad seré la responsable de elegir al ganador del II Concurso Nacional de Diseño de Carteras, que organiza la marca Renzo Costa.