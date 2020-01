Karen Schwarz le responde así a ‘Peluchín’ tras llamarla ‘mosquita muerta’.

Ni cosquillas. Karen Schwarz , conductora del programa ‘Mujeres al mando’, no le hizo caso a Rodrigo González , quien le dijo —a través de Twitter— que era una “mosquita muerta”.

En declaraciones al diario El Popular, la exreina de belleza reconoció que “hay gente” a las cuales no le agrada.

“Hay gente que le gusto, hay gente que no le gusto y eso se respeta. Yo tampoco puedo hacer nada para que me quieran o no me critiquen, es parte de mi chamba”, dijo.

La también pareja del cantante Ezio Oliva declaró que es “consciente” que está “expuesta a cualquier crítica” y, además, asegura que no le afecta “nada” de lo que las demás personas afirman sobre ella.

“Hoy en día no me afecta nada de lo que digan”, dijo.

Recordemos que Rodrigo ’Peluchín’ González arremetió contra ella el pasado domingo desde su cuenta de Instagram. En aquella oportunidad, dijo lo siguiente:

“A la mosquita muerta solo le gusta que le revienten cohetes, para eso ya tienes a tu compañerita de ‘nadie las ve al mando’”, fue el comentario que agregó Rodrigo González a través de sus historias.