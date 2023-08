Joven se pronuncia tras su ‘ampay’ con esposo de Maju Mantilla: “La segunda es peligrosa y exige atención”

Mariana de la Vega, la joven que protagonizó un ‘ampay’ con el esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, utilizó sus redes sociales luego de ser atacada en redes sociales.

Pese a poner en privada su cuenta de Instagram antes de difundirse el video en el que se le ve saliendo de un conocido hotel con la pareja de la exmiss Mundo, esta tarde decidió volverla pública y renovar un antiguo mensaje.

“El mediocre no tiene voz, es un eco. El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquél que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”, escribió la joven a través de su cuenta de Instagram.





Mensaje de Mariana de la Vega.

