Luego que su denuncia en contra Paolo Hurtado fuera desestimada en dos oportunidades, Jossmery Toledo recibió una buena noticia y es que el 11avo Juzgado de Familia Especializado contra la Violencia de Mujeres de San Juan de Lurigancho admitió a trámite su denuncia del contra del ‘Caballito’ y dictó medidas de protección a su favor.

“Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Jossmery Toledo en contra de Hurtado Huertas Paolo por Violencia Contra las Mujeres y Los Integrantes del Grupo Familiar en la modalidad de violencia psicológica. (…) Otorgar medidas de protección provisional a favor de la víctima”, se lee en el documento difundido por ‘Amor y Fuego’.

En su acusación, Jossmery asegura que se siente afectada psicológicamente por las declaraciones del pelotero, quien deja entrever que se dedicaría a la prostitución y teme por su integridad física y la de su familia debido a las amenazas recibidas.

De esta manera, el futbolista no podrá ejercer actos de violencia física ni psicológica, además, tiene impedido acercarse a la expolicía a su domicilio, centro de estudios y trabajo además de la vía pública, en pocas palabras a una distancia no menor a 500 metros. Asimismo, tiene prohibido escribirle por mensaje de texto, correos, vía WhatsApp u otras redes sociales.

DENUNCIA A KIARA FUENTES

Jossmery Toledo saludó que la justicia le haya otorgado medidas de protección y dijo que confía en que se de el mismo resultado en la denuncia que interpuso contra Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes.

“Por fin, ahora me falta medidas de protección contra la familia de la esposa porque no me quiero encontrar, porque puede ser que nos crucemos, y no voy a esperar que me hagan algo”, enfatizó la exchica reality.





