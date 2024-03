La vida personal de la influencer Vanessa López ha sido sacudida por un escándalo mediático luego de la difusión de imágenes comprometedoras de su pareja, Jhonny Silva, en el programa de televisión ‘Magaly: TV La Firme’. Las revelaciones han desencadenado una serie de confrontaciones y emociones intensas entre la pareja, evidenciadas en audios difundidos por el programa ‘Amor y Fuego’.

En los audios compartidos durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, se escucha a Vanessa López reprochando a su pareja por las impactantes imágenes difundidas en televisión. En un tono desesperado, la influencer confronta a Silva, exigiéndole sinceridad y negándose a aceptar mentiras. “Toda tu cochinada de afuera de la terraza te han grabado. Está calata. No mientas, no mientas, infeliz”, se le escucha decir a López en uno de los audios.

En otro audio revelado, López le comunica a Silva que ella misma ha sido testigo de las imágenes comprometedoras. “No es ‘supuestamente’. Yo he visto las imágenes, yo lo he visto. ¿Me quieres agarrar de estúpida? Tú sí eres peor, que un cobarde, eres 1000 veces peor”, expresa la ex pareja de ‘Tomate’ Barraza con notable indignación.

Ante la preocupación de vecinos y la insistencia del programa de espectáculos, las cámaras se dirigieron al departamento de Vanessa López para confirmar su bienestar. Ante la presión, la influencer declaró que se encontraba bien y expresó su deseo de no hacer declaraciones adicionales, prefiriendo estar sola en ese momento.

Horas más tarde, cuando Jhonny Silva regresó a su vivienda, desde el exterior se escucharon los desgarradores gritos de Vanessa López en donde le insulta: “Ojalá te mueras de sida, ojalá te mueras de gonorrea. Maldito”.





