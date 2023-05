Jossmery Toledo regresó de viaje y rompió su silencio sobre su situación con el futbolista Paolo Hurtado. En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, la modelo reveló que su fugaz romance con el exseleccionado nacional llegó a su final y contó algunos detalles del mismo.

“No sé si fue una relación porque fue todo mentira. No quiero hablar más del tema y dejar ahí el pasado. Sí me equivoqué, ya no voy a caer más en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, comentó.

De la misma forma, la expolicía dejó entrever que se dejó llevar por sus sentimientos hacia el jugador de Cienciano y aseguró que se equivocó. “Ustedes saben que el amor es ciego y uno se equivoca. Ya no estoy para estas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos”, explicó.

Por último, la exchica reality afirmó que está concentrada en sus proyectos y que no necesita hablar de su pasado frente a las cámaras de un set de televisión.

“Él (por Paolo Hurtado) ya fue, eso es de tiempo atrás, así que yo ya estoy en otras cosas. Enfocada en lo mío”, dijo finalmente.





