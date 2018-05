Mientras contaba que una de sus vecinas la ayudó a sostener la cámara para realizar una grabación, Josetty Hurtado aprovechó sus 'historias' de Instagram para dejar un contundente mensaje a quienes le dieron la espalda en algún momento de su carrera.

La hija de Andrés 'Chibolín' Hurtado contó que envió muchos correos y mensajes a varias personas; sin embargo, fueron muy pocos los que se tomaron la molestia de responderle. Eso, sin embargo, nunca frenó su pasión y perseveró hasta hacer realidad sus proyectos.

"Hay gente que ni siquiera tiene la delicadeza de responder un mensaje de texto. Nunca sean así, porque la gente necesita de ti. Yo siempre estoy para todo el mundo, pero eso nunca me detiene", manifestó la modelo, que radica en Los Ángeles, Estados Unidos .

"Consejo del día: si no puedes, o no quieres, o no te da la gana, responde. El mundo da vueltas. Estoy con la espada desenvainada. Soy buena, pero no tonta, así que espérense que alguien necesite de mí: los tengo anotaditos a todos" , aseveró a lo largo de sus videos.

La figura del mundo fitness finalizó su mensaje de esta manera: "Lo más gracioso es que después dicen: yo también quiero, dile que también me den a mí. ¿Tú crees que me dan ganas de responderles?".