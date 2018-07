Anel Noreña , ex esposa de José José , se refirió por primera vez sobre la salud del cantante mexicano.

"Aquí hay una responsabilidad legal muy grande sobre su hija Sarita, porque fue ella quien quiso llevarse a su papá con engaños. Ella sería responsable de eso, porque le dijo unas mentiras muy fuertes para que su papá aceptara irse”, declaró la expareja del músico a Univisión.

También, la actriz comentó que José José no tiene dinero para dejar herencia a sus familiares.

"No hay herencia. José José no tiene ni un centavo. Si cayó un centavo de la serie que hizo, Sarita lo tiene, pero no hay herencia, propiedades tampoco, no tiene nada. Ya ves lo que pasó con Juan Gabriel , ya ves lo que pasa con todas las familias que tienen dinero, no es justo, pero no, no hay nada", expresó.



Anel Noreña fue la segunda esposa de José José . Estuvo casada durante 15 años con el cantante y procreó dos hijos con él.