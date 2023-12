La modelo Samantha Batallanos vive su etapa más difícil. No solo acaba de denunciar por maltrato físico y psicológico a su expareja, Jonathan Maicelo, sino también reveló un momento complicado que experimentó durante su relación con el exboxeador.

En el set de Magaly Medina, Batallanos detalló los maltratos de los que fue víctima y reveló escuetamente que también estuvo embarazada, pero sufrió un aborto.

“Fue una pérdida, pero no fue a raíz de ningún golpe o provocado”, dijo la modelo.





Normalicé el maltrato

Batallanos relató todos los maltratos que sufrió de parte de Maicelo, en frente de otras personas, golpes e insultos que comenzó a normalizar.

“Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia”, expresó.

