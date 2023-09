Jonathan Maicelo fue el protagonista de diversos calificativos negativos de parte de los participantes de La Casa de Magaly (LCM) en el juego de “adivina el personaje”. Ante esto, el boxeador estalló.

Un día después, el exatleta profesional fue invitado al programa Préndete de Panamericana, donde le hicieron ver y oír el que debió ser un divertido segmento de LCM, pero que acabó siendo un linchamiento contra él.

“¿Qué puedo decirte? Cuando le gente es chismosa... Cuando me ven, en mi cara, nunca me dicen eso. La gente hipócrita suele verme y darme besitos, como judas, pero cara a cara nunca me dicen nada”, golpeó.

Luego, al ser consultado por uno de los conductores del magazine mencionado sobre si le molestaban esos calificativos, Jonathan Maicelo arremetió: “Mira quién soy yo, soy Maicelo.com. Mira este cacharro y la mujer con la que estoy”.

En ese mismo instante, la pareja del boxeador, Samantha Batallanos confesó que “yo lo veo hermoso. Para mí, él es el hombre de mis sueños. Además, ¿Qué podemos esperar? Ni siquiera vemos La Casa de Magaly”.

Vale resaltar que, durante dicho “juego”, fue Andrés Hurtado quien llevaba una foto de Jonathan Maicelo en la frente y fue la exporrista del Sport Boys, Shirley Cherres, la que lo llamó de “horrible” ante las cámaras de LCM.





