Tal como lo había anunciado, Jonathan Maicelo habló para las cámaras de ‘Dilo Fuerte’ para defenderse luego de ser acusado de golpear y maltratar psicológicamente a su expareja, Samantha Batallanos, hasta en cuatro oportunidades.

Durante la entrevista con Lady Guillén, el boxeador reiteró que fue él quien soportó varias golpizas por parte de la modelo, y que ella es quien demostraba celos enfermizos ya que no permitía que se relacione con mujeres. “Revisaba mi celular cuando dormía, cuando me levantaba. Cuando me iba a hacer mis necesidades no quería que vaya con mi teléfono”, empezó contando.

Para sustentar su versión, el deportista difundió varios chats que mantuvo con su expareja donde ella le reclama por la forma de saludar a sus trabajadoras.









Asimismo, hizo público un audio donde Samantha Batallanos le reclama por ocultar su foto de perfil en WhatsApp porque aparece junto a ella.

“A mí me importa que las personas que te quieran hablar o que conoces y les das tu WhatsApp vean que mi foto está contigo, estoy contigo ahí en tu foto. O sea, no quiero que pongas eso, escondas la foto del WhatsApp, quiero que estés totalmente público, porque fácil puedes no guardar a las personas y nadie va a ver tu foto que estás conmigo, entonces no quiero pensar que tú a propósito estás haciendo esta estrategia para ocultar la foto”, se le oye decir a la modelo.





NIEGA QUE SU MADRE AGREDIÓ A SAMANTHA

Jonathan Maicelo también negó que su madre haya agredido a Samantha Batallanos, aunque reconoció que su progenitora tenía un mal concepto de su expareja por las declaraciones que dio sobre sus bienes. Como se recuerda, la modelo afirmó que quería casarse para quedarse con la mitad de las propiedades del boxeador.

“Lamento que meta a mi mamá, está usando cualquier razón para culpar. Si bien es cierto que no se llevaba bien con mi mamá, mi mamá la veía como una mujer arribista, como una mujer manipuladora y creo que no se equivocó porque después de esto llamó a mi socio para pedirle 50 mil soles para no hablar”, comentó el deportista, quien jura que le pidió a la influencer medir sus palabras frente a cámaras.





