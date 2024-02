El boxeador y expareja de Samantha Batallanos, Jonathan Maicelo, volvió a generar polémica, esta vez por repetir una frase que ya fue dicha y cuestionada antes por Christopher Gianotti: “El pobre es pobre porque quiere”.

“Pero la gente es así. Hay que valorar el esfuerzo y juntar tu platita para no gastarlo en una TV inservible. El pobre es pobre porque quiere, así tal cual. Yo no soy Christopher Gianotti, él dijo esa frase, dijo lo que es, lo que él piensa. Y decir lo que uno piensa no está mal. Él recibe un sueldo, pero él está trabajando para ese sueldo”, dijo durante una entrevista exclusiva para Expreso.

De esta manera, respaldó lo dicho por el conductor Christopher Gianotti, quien en su momento fue muy criticado por deslizar la misma frase.

“Gianotti, compadre, lo que tú dijiste es lo que crees, siempre te deseo lo mejor, y me parece correcto. Así que el pobre es pobre porque quiere. La gente gana dinero y se compra un ‘fucking’ televisor, sí lo haces, ¿por qué estás llorando?”, agregó.

Asegura que el éxito que ha conseguido es únicamente por su esfuerzo y trabajo diario.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Casa que alquilaron para Paolo Guerrero en Trujillo.