Un tema delicado. El boxeador Jonathan Maicelo, acusado por Samantha Batallanos de agresión, confirmó que la modelo perdió al hijo que esperaban juntos.

Durante su entrevista con Lady Guillén, presentadora del programa ‘Dilo Fuerte’, el deportista aseguró que este hecho los afectó emocionalmente. Aclaró que fue algo que se dio naturalmente y que no fue provocado por una agresión.

“Eso de nuestro hijo que perdimos es un tema aparte. Ella nunca antes se había embarazado. Ambos sufrimos mucho y esa etapa fue bastante traumática para nosotros. Pero no tiene nada que ver con tema de agresiones, solo lo perdió”, explicó Maicelo.

También señaló que esto ocurrió cuando ambos todavía mantenían una relación saludable. “Justamente en esa época todos estábamos tranquilos. Es como que había temporadas que le daba los arranques, bastantes temporadas, pero en esa temporada estábamos demasiado bien”, añadió.

NIEGA QUE SU MADRE AGREDIÓ A SAMANTHA

Jonathan Maicelo también negó que su madre haya agredido a Samantha Batallanos, aunque reconoció que su progenitora tenía un mal concepto de su expareja por las declaraciones que dio sobre sus bienes. Como se recuerda, la modelo afirmó que quería casarse para quedarse con la mitad de las propiedades del boxeador.

“Lamento que meta a mi mamá, está usando cualquier razón para culpar. Si bien es cierto que no se llevaba bien con mi mamá, mi mamá la veía como una mujer arribista, como una mujer manipuladora y creo que no se equivocó porque después de esto llamó a mi socio para pedirle 50 mil soles para no hablar”, comentó el deportista, quien jura que le pidió a la influencer medir sus palabras frente a cámaras.

