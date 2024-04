Los Jonas Brothers regresaron a nuestro país luego de 14 años y se reencontrarán con su público peruano este domingo 21 de abril en su concierto en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel, como parte de su gira ‘Five Albums. One Night. The World Tour’.

Previo a su presentación, Nick y Joe Jonas compartieron algunas imágenes de su estadía en Lima luego de llegar a su hotel, donde fueron recibidos por decenas de fanáticas.









A través de sus historias de Instagram, Nick mostró que esta tarde tuvieron como almuerzo a nuestro plato bandera: el cebiche.





(Foto: @nickjonas)





Por su parte, Joe Jonas mostró el espectacular panorama de las playas de la Costa Verde desde lo alto de su hotel ubicado en el distrito de Miraflores.









Cabe precisar que desde tempranas horas se han registrado largas colas en los exteriores del lugar del evento. Incluso algunos decidieron acampar desde ayer para obtener un lugar privilegiado.





¿Cuál sería el setlist de los Jonas Brothers en Lima?

Aquí algunas de las posibles canciones:

1. Celebrate!

2. What a Man Gotta Do

3. S.O.S.

4. Hold On

5. Goodnight and Goodbye

6. That’s Just the Way We Roll

7. Still in Love With You / Australia / Hollywood / Just Friends / Games

8. Hello Beautiful / Inseparable / Take a Breath

9. When You Look Me in the Eyes

10. Year 3000

11. Summer Baby

12. Vacation Eyes

13. Sail Away

14. Little Bird

15. A Little Bit Longer

16. Can’t Have You / Sorry / BB Good / Shelf / Got Me Going Crazy / Video Girl / One Man Show / Pushin’ Me Away / Tonight

17. Lovebug

18. Burnin’ Up

19. Waffle House

20. Montana Sky

21. Miracle

22. Fly With Me

23. Hey Baby / Poison Ivy / Don’t Speak / Much Better / World War III / What Did I Do to Your Heart / Paranoid

24. Turn Right

25. Gotta Find You





