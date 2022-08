John Kelvin se habría metido en un grave problema al realizar su nuevo sencillo “Pido perdón” desde el Establecimiento Penitenciario Lurigancho. El músico no habría pedido permiso para grabar dicho material.

Resulta que el programa “América Hoy” se comunicó con Ana Solórzano, jefa de prensa del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, y ella señaló que el cantante de cumbia no tenía autorización para lanzar ese tema.

“No hay forma (de que haya pedido permiso) se tiene que pasar por las autoridades antes y si lo ha hecho sin permiso, ha cometido una infracción”, sentenció la representante del INPE para el programa de Ethel Pozo.

Dalia Durán lanza comunicado

La cubana emitió un comunicado para pedir que ya no se le involucre con las actividades de John Kelvin, el padre de sus hijos sentenciado a 21 años de cárcel por agredirla.

“Como es de conocimiento público, hace más de un año, luego de los acontecimientos que pasé, vengo esforzándome por salir adelante por el bienestar de mi familia”, expresó inicialmente en el texto.

“Por tal motivo, desearía que no se me involucre más por mi tranquilidad emocional, con las actividades del sr. John Kelvin, de quien no tengo ningún comentario en particular”, agregó Durán.

Nueva canción de John Kelvin