La conductora del reality, Johanna San Miguel se pronunció sobre los resultados de las Elecciones Generales 2021 cuya segunda vuelta está encabezada por el candidato presidencial Pedro Castillo. Ella señaló que pese a no compartir la ideología de izquierda entiende por qué gran parte de la población voto por el mencionado candidato.

Así lo dijo en sus historias de Instagram, donde pidió que no insulten a aquellos que votaron por el aspirante al sillón presidencial del partido político ‘Perú libre’, exhortó a que los comprendan y solicitó a los miembros del futuro Congreso de la República y al nuevo presidente (a) hacer su “chamba” para que este tipo de crisis no vuelvan a ocurrir.

“Creo que esto se veía venir. Creo sinceramente tantos años de tener a personas tan desatendidas y olvidadas esta es la expresión y ese es el resultado. Todos esos políticos que se dedican a robar y no a atender a la gente que lo necesita, miren bien y abran los ojos porque han hablado, se han expresado”, señaló Johanna san Miguel en la primera parte de su alocución.

“Aquí no vale decir: ‘qué ignorante votaste por tal persona’, no. Es estoy harto ya no quiero más de esto, necesito otra cosa. No comparto la ideología para nada de la izquierda, pero puedo entender a la gente que votó por él. Habría que ponerse en los zapatos de estas personas, de nuestros compatriotas que se siente abandonados”, expresó en su red social.

Solicitó que las autoridades atiendan a la gente que más lo necesita en el país “de una buena vez” porque caso contrario esta situación se repetirá cada cinco años.

“He estado leyendo mucha gente que ha estado insultando, poniendo calificativos a las personas que han votado por el señor Castillo, no, habría que ponerse en los zapatos de estas personas. Solo para mis seguidores esa no es la forma. No son ignorantes ni nada simplemente están hartos. Si te pasara tú también hubieras hecho lo mismo. Nada de estar juzgando simplemente tratar de estar los más unidos y en calma”, finalizó.

