Poco después que Melissa Klug anunciara el fin de su relación con Jesús Barco y de responsabilizar al futbolista por la ruptura, muchos usuarios especularon que el pelotero sería el protagonista del ‘ampay’ que ‘Magaly TV: La Firme’ mostraría este 29 de enero.

Para sorpresa de muchos, Magaly Medina rompió su silencio y a través de un video publicado en sus redes sociales aclaró que Jesús Barco no es el protagonista de este nuevo destape que dará qué hablar en nuestro país.

Mientras se prepara para salir al aire en la sala de maquillaje, la conductora de espectáculo no pudo evitar burlarse de la situación del pelotero dejando entrever que se habría delatado él mismo, aunque el ‘ampayado’ era otro.

“Todavía no he sacado el ‘ampay’ y ya hay víctimas. O sea ¿por qué se autoincriminan o será que tienen la consciencia cochina… no, Jesús Barco no es. Tengo que decirlo para los chismosos, no es y ya terminó su relación la Melissa, bueno la consciencia”, agregó entre risas la ‘Urraca’.





