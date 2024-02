A solo quince días de anunciar que Melissa Klug anunciara su separación con Jesús Barco, el futbolista fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ingresando a la casa de la ‘Blanca de Chucuito’ el último 14 de febrero, fecha en que se celebró el Día del Amor.

El futbolista llegó a la vivienda de la empresaria en el vehículo de un amigo, y en sus manos llevaba nada menos que globos de corazones rojos, los cuáles habrían sido una sorpresa para Melissa Klug por San Valentín.

Para sorpresa de muchos, el pelotero pasó la noche en el inmueble y se retiró recién a las 7:15 de la mañana del siguiente día. Ante las preguntas del reportero, Barco solo atinó a guardar silencio ante las cámaras.









¿Qué dijo Melissa Klug?

La madre de Samahara Lobatón se comunicó con la producción del programa de la ‘Urraca’ para negar una reconciliación y aclaró que la presencia de Jesús Barco en su domicilio se debió a que tenía que cuidar a su hija porque ella tuvo que ser operada de emergencia.

“Por si acaso ayer me operaron de emergencia, y obviamente tenía él que estar con su hija. (…) No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo en mi casa”, sostuvo Melissa Klug.





