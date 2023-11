El exfutbolista Jefferson Farfán publicó en sus redes sociales que la Corte Superior de Justicia ratificó la sentencia en contra de la periodista Magaly Medina por el delito contra el honor (difamación agravada).

Como se recuerda, en julio de este año la conductora de televisión fue condenada por el 38 Juzgado Penal Liquidador de la CSJ por dicho delito a 1 año y 8 meses de pena privativa de libertad suspendida.

En ese sentido, Medina deberá cumplir con varias reglas de conducta, como acercarse a la víctima de cualquier forma en su domicilio o trabajo, lo que se extiende a sus familiares directos.

En sus redes sociales, el exseleccionado nacional publicó un mensaje alusivo a lo ocurrido:

“La justicia tarda, pero llega. La justicia le ganó a tus mentiras... esto continúa”.

Por su parte, Magaly Medina informó que su abogado apeló la decisión judicial.

Además, en diálogo con Trome señaló que Farfán miente. “A Farfán siempre le encanta jactarse. Él debería estar en falta porque las mentiras no las digo yo, las dice él, intentando junto a su abogado tratando de confundir a la justicia. Hacerle perder el tiempo porque toda la vida ha sido un hombre que no le gusta que hablen de él. Qué pena, pues, se aguanta. Ahora que está fuera del fútbol y no le interesa a nadie, tampoco voy a hablar de él porque en mi programa siempre hablo de gente mediática. Y él después que se haya retirado del fútbol, a nosotros prácticamente es un desconocido para nuestro programa”, expresó.