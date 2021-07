En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza se tomó unos minutos para hablar de su comentada eliminación del programa “Reinas del Show”. La conductora del matutino dijo fue un error llevar a sus compañeros de conducción como refuerzo al programa de Gisela Valcárcel, pues la “salaron”.

“Creo que acabo de encontrar el por qué fui injustamente eliminada. La buena compañera, el ángel de ‘América Hoy’, ilusa decidí llevar a mis compañeritos pensando que me iban a salvar, estos compañeros que tengo me salaron”, dijo la popular ‘rulitos’.

La primera en responder el comentario de Janet fue Melissa Paredes, quien dijo: “Ilusa yo que fui ayudarte, ilusa yo que hice compaña por ti”, comentó. “Ilusos nosotros que hicimos nuestros polos en Gamarra”, agregó Christian Domínguez.

“De verdad señora, usted en bien mala agradecida”, añadió el popular ‘Giselo’. Sin embargo, Barboza continúo y resaltó los errores que sus compañeros habrían cometido durante su participación en la pista de “Reinas del Show”.

“No se pasen, yo estaba adelante, no sé por qué el coreógrafo me puso ahí”, dijo en su defensa Paredes, pero la expareja de Jean Paul Strauss continúo: “Yo le pedí en carta notarial a GV que me regresen. Necesito decir que esto ha sido fraude en la pista”, finalizó.

