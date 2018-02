Jamie Dornan ya no volverá a interpretar a 'Christian Grey' en el cine

El actor británico Jamie Dornan aseguró que no volverá a actuar como 'Christian Grey' en una posible cuarta película de '50 sombras de Grey'

"Me temo que esto se ha acabado para mí", declaró el actor al ser consultado por la continuidad de la saga en el programa Lorraine on Monday.



También Jamie Dornan agregó que la decisión de no seguir con su personaje se debe a la edad.



" No hay más libros escritos, ya hemos adaptado los tres que se han publicado. Y a menos que Erica (E.L. James) escriba algunos nuevos. Sé que ha publicado dos desde el punto de vista de Christian, pero en general lo que cuenta ya lo hemos visto, así que no creo. Pero si ocurre, Dakota y yo, bueno especialmente yo, me habré vuelto demasiado mayor para el papel", expresó el actor de 35 años.



En otro momento, Donan mencionó que le tomó afecto a 'Christian Grey' en la tercera entrega. "Creo que ha sufrido un gran cambio a su manera. Es una mejor versión de sí mismo. Le sucedieron cosas terribles", puntualizó.