Ivana Yturbe dejó en claro que no se incomodó con la presencia de Yahaira Plasencia en ‘Esto es Guerra’ ayer. La modelo, en conversación con América Espectáculos, señaló que en ningún momento le disgustó que la salsera se presentará en el set del programa reality en el que participa.

Según la guerrera, no existe una rivalidad entre ella y la cantante por las vinculaciones románticas de ambas con el futbolista Jefferson Farfán.

“Es que me sacaron de ‘Divas’, sino yo hubiera estado ahí (bailando con Yahaira). Y le dije no”, dijo entre risas recordando la letra de una de los más recientes temas de la rimense.

Yturbe señaló que, pese a la difusión de un polémico audio en el que menciona a Plasencia y a la ‘Foquita’, no tiene ningún problema en cruzarse con la salsera.

“Fue una broma entre amigas. No creo que ella lo tome en enserio. Yahaira me parece una chica súper talentosa. Canta y baila increíble”, indicó.

Por otro lado, la modelo aseveró que no pudo saludar a Plasencia porque no se cruzaron en el programa.

“No nos hemos cruzado, justo hoy hicimos fotos para el canal. No pudimos, pero no tengo ningún problema con ella”, expresó.

Sobre si estaría dispuesta en bailar con la salsera, Yturbe dijo los siguiente: “La verdad no es mi fuerte, pero me encantaría que me enseñe a hacerlo como ella”.

