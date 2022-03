La empresaria y bailarina, Isabel Acevedo quedó sorprendida al ver el video que su actual pareja, Rodney Rodríguez, le envió felicitándola por haber llegado al millón de seguidores en su cuenta en Instagram.

Todo ocurrió cuando fue como invitada al programa ‘En boca de todos’ y los conductores le pidieron que escuchara un bello mensaje de alguien especial.

“Hola mi amor, cómo estás, quería felicitarte por tu primer millón, te quiero mucho, te extraño y un beso”, se escucha decir al joven empresario Rodney Rodríguez radicado en Estados Unidos.

Isabel no sabía cómo reaccionar debido a que el mensaje le cayó por sorpresa, incluso reveló que a su novio no le gustan salir en cámaras, por eso no comparte fotografías con él.

“Mi bebé tan bello... En verdad me han agarrado por sorpresa porque él no le gusta (salir en TV), se pone nervioso, nunca ha salido en televisión, gracias”, expresó la popular ‘Chabelita’.

“Yo sé que él está full porque está trabajando todos los días, él sabe que lo quiero muchísimo, ya pronto nos vamos a ver y lo adoro”, agregó emocionada y contó que su actual pareja se comprará un yate para alquilar.