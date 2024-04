Que se preparen los swifties. La cantante estadounidense, Taylor Swift, ha sorprendido a todos sus seguidores al revelar al medianoche del viernes 19 de abril su nuevo álbum doble, The Tortured Poets Department.

Se creía anteriormente que era un solo álbum compuesto por 16 canciones, pero se reveló que al final serían 31. La segunda entrega, de nombre “The Anthology”, está basada en todos los poemas que escribió Swift en los dos últimos años, que inspiraron las 15 nuevas canciones que se añadieron al proyecto.









En un post de Instagram, la cantante habló más a fondo de su undécimo álbum de estudio. “Es una sorpresa a las 2 de la mañana: The Tortured Poets Department es un DOBLE álbum secreto. Había escrito tanta poesía en estos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí tienes la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía... es ahora toda de ustedes”, explicó Swift.









Pero varios fans no estaban tan sorprendidos.

La revelación del doble álbum sigue a una serie de pistas y promociones que mantuvieron a los seguidores de Swift en vilo. El 16 de abril, en colaboración con Spotify, la cantante organizó una exposición en Los Ángeles, que ofreció a los asistentes un ambiente temático de biblioteca repleto de pistas sobre las letras y contenido del álbum. También se encontró códigos QR en murales en distintas ciudades de los Estados Unidos, los cuales llevaban a contenido exclusivo de la página de Youtube de Swift.





Taylor Swift. (Foto: Robyn BECK / AFP).





Swift habló, en su cuenta de Twitter (X), sobre qué trataría su nuevo álbum. “The Tortured Poets Department. “Una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales”, dijo Swift.

Y agregó: “Este periodo de la vida del autor ha terminado, el capítulo está cerrado y clausurado. No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y, pensándolo bien, muchas de ellas son autoinfligidas”.

Y terminó con: “Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se convierten en sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada”.

Uno de los sencillos más esperados de los fans es Fortnight, una colaboración con el artista Post Malone. En coincidencia con el estreno del álbum, se lanzó un video musical de la canción. Por el momento, la crítica ha sido bastante positiva para el álbum, obteniendo un 90/100 de parte de Metacritic.





