Carmen Villalobos alcanzó el reconocimiento internacional con el personaje de ‘Catalina Santana’ en “Sin senos no hay paraíso”. La actriz tenía 25 años cuando le llegó su primer protagónico y desde ese momento no se ha detenido, ya que desde que firmó un contrato de exclusividad con Telemundo ha estado de proyecto en proyecto.

Esta telenovela se estrenó en 2008 y tras el éxito que alcanzó la historia basada en la obra de Gustavo Bolívar, Telemundo decidió continuar con el melodrama, así que en 2016 se retomó las grabaciones y se exploró más sobre la vida de ‘Catalina Santana’.

Esto sin duda, le dio mucha felicidad a Carmen Villalobos, ya que se volvió a poner en los zapatos de uno de los personajes más querido por la actriz. Tanto ha sido el éxito que muchos se han comenzado a preguntar, ¿cómo logró obtener el papel de Catalina? En una entrevista que dio al Diario EL UNIVERSO de Ecuador en 2009, la actriz explicó cómo es que llegó a ser la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”.

CARMEN VILLALOBOS Y EL PAPEL DE CATALINA SANTANA

El destino de Carmen Villalobos y el de ‘Catalina Santana’ estuvo escrito siempre, ya que la actriz colombiana fue convocada para audicionar en la serie “Sin tetas no hay paraíso”, basada en la obra de Gustavo Bolívar (2005), pero no aceptó porque estaba grabando la telenovela “La tormenta”.

Cuando esta producción concluyó la llamaron para “Sin senos no hay paraíso” y obtuvo el papel. Ese trabajo le abrió las puertas de la cadena estadounidense Telemundo y alcanzó un gran reconocimiento internacional.

Carmen Villalobos llevaba siete años en la actuación y le dieron la oportunidad de hacer el casting y a pesar que fue largo, ella seguía en carrera.

“El casting duró como un mes, porque era un proyecto al que le querían meter toda la ficha. No querían equivocarse con la protagonista. Me audicionaron desde la primera vez e iban como descartando hasta que me escogieron”, explicó la actriz.

También contó cual fue el perfil que estaban buscando para ‘Catalina’ y sin duda, ella lo tenía todo.

“Fue difícil porque querían a una chica que se viera inocente, pero que tuviera el tipo de mujer prepago, que cuando le operaran los senos tuviera el carácter de mujer hecha y derecha. Tocaba dar los dos tonos, el de niña inocente y el de mujer adulta y sexy”, relató.

No cabe duda que este personaje le abrió las puertas de la internacionalización y luego de interpretar por muchos años a Catalina Santana. Ahora Carmen Villalobos tiene el reto de quitarse el papel de chica buena y convertirse en la antagonista de “Café con aroma de mujer”.