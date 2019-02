“Santa Clarita Diet: Netflix anuncia fecha de estreno de la tercera temporada | VIDEO

La exitosa comedia de Netflix “Santa Clarita Diet” llegará a la plataforma de streaming el viernes 29 de marzo de 2019, tras anunciar su renovación el año pasado.

La tercera entrega de “Santa Clarita Diet”, la serie protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant, tendrá 10 capítulos de media hora.

Netflix escogió como fecha San Valentín para dar el anuncio de “Santa Clarita Diet”, ya que se celebra el amor y la amistad; y sin duda, pocas parejas están tan unidas como Sheyla y Joel Hammond, incluso luego de que ella se convirtiera en zombie.

Sin embargo, pese a que el amor de ambos ha hecho que los protagonistas de " “Santa Clarita Diet” hagan cosas impensables, el teaser ha generado que los fanáticos se pregunten hasta cuándo Joel Hammond va a continuar con ella.

"We have a #ValentinesDay gift for you. Save the date 💕 3.29.19", expresó Netflix en redes sociales junto al clip.

We have a #ValentinesDay gift for you. Save the date 3.29.19 pic.twitter.com/H9hRq1fLVU — Santa Clarita Diet (@SCDiet) 14 de febrero de 2019

Creada por el veterano de la televisión Victor Fresco, la serie sigue a la pareja que vive en el barrio de Santa Clarita, Los Ángeles, con su hija adolescente Abby (Liv Hewson) hasta que Sheila contrae un virus zombie y comienza a devorar a las personas que la rodean.

