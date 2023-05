Julio Iglesias vuelve a estar en el ojo público luego que se especulara en diversos medios españoles que había sufrido un deterioro físico y cognitivo, y es que fuentes cercanas al cantante aseguraron que se encontraba en una silla de ruedas y que ya es capaz de recordar hasta sus propias canciones.

Los rumores se incrementaron cuando el presentador argentino Juan Alberto ‘El Muñeco” Mateyko publicó un mensaje en sus redes sociales pidiéndole al intérprete de ‘Con la misma piedra’ que pusiera fin a los rumores y aclare cuál es su real estado de salud.

“ ¿Qué anda pasando, Julito? ¿por qué tanto silencio? Por eso, tantas conjeturas, Jorge Rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas, salió Daniel Scioli a desmentir al Puma Rodríguez, pero eso salió en todos los medios de comunicación. Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara, la gente me pregunta sabiendo de nuestra amistad y yo digo ‘no sé nada’, ¿qué anda pasando, Julito?”, escribió el también locutor en un post que finalmente decidió borrar.

A raíz de la polémica que desató la publicación de Mateyko, Ramón Arcusa, integrante del ‘Dúo Dinámico’, recurrió a sus redes sociales para desmentir las recientes versiones referentes a la salud de Julio Iglesias.

“ ¿Pero qué tontería es esa? Hablo con él a menudo y no es cierto, está lúcido como siempre ”, escribió el cantautor.

Lo cierto es que Julio Iglesias hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, y su última publicación fue en marzo, cuando informó que había decidido empezar a escribir sus memorias.

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias, ojalá que no pare, y sin darme cuenta vaya poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”, fue el mensaje publicado el 23 de marzo.