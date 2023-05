Después de un año y medio de una relación mediática, Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba habrían decidido poner fin a su romance. Aunque las razones detrás de esta decisión aún son desconocidas, el programa ‘Amor y Fuego’ reveló que la influencer habría contratado al abogado Wilmer Arica, quien previamente representó a Melissa Paredes, expareja de Rodrigo Cuba.

De acuerdo al programa de espectáculos, la sugerencia para contratar al Wilmer Arica habría venido de la propia Melissa Paredes, quien tuvo al letrado en su defensa en el conflicto que tuvo con Rodrigo Cuba durante el 2022, cuando la modelo hizo un pedido en la variación de la tenencia compartida de la hija que tienen en común la modelo y el exfutbolista.

Aunque todavía no se ha confirmado este hecho, todo apuntaría a que el abogado estaría a cargo de la defensa de Ale Venturo tras el supuesto fin de su relación con el exjugador de Alianza Lima.





¿Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba terminaron?

La especulación sobre el final de la relación comenzó cuando Ale Venturo eliminó todas las fotos que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram. Además, la empresaria compartió un video reflexivo en el que habla sobre el desamor y la tristeza de no ser correspondida.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha en el video que publicó en Instagram.

Aunque Rodrigo Cuba aún tiene fotos con la madre de su hija de cuatro meses en su cuenta, el futbolista modificó una publicación que hizo en el Día de la Madre para evitar mencionarla. Además, recientemente fue captado sacando maletas de la casa que compartía con Ale Venturo y se dice que actualmente se encuentra instalado en la casa de su madre.

Hasta el momento, ambos aún se siguen en sus respectivas cuentas de redes sociales y el jugador no se ha pronunciado sobre la posible ruptura. Lo último que ha publicado en sus redes sociales es un paseo con la pequeña hija que comparte con Melissa Paredes.





VIDEO RECOMENDADO

Festival de la Papa Nativa en Lima