En una reciente entrevista, Susy Díaz volvió a ser consultada sobre la relación de su hija con Luiggi Yarasca, un hombre alejado de la farándula peruana. Durante la conversación, Susy expresó su sorpresa ante el romance y compartió su opinión sobre el noviazgo.

La excongresista mencionó que Florcita Polo se dedica de lleno a su carrera artística y está constantemente ocupada, por lo que le resulta difícil comprender cómo pudo surgir una relación amorosa en medio de su ajetreada agenda.

“¿En qué momento? Mira, mi hija para todo el día en la casa con los bebes, facturando con las marcas que la llaman, si ella esta con el equivocado hasta que venga el indicado es su problema, es su problema” , expresó ante los medios.

Además, la intérprete de ‘La trompeta’ enfatizó que no se entromete en la vida personal de su hija. “Yo cuando vea algo serio, la verdad no sé, será su agarre, su peor es nada, no sé, no te puedo decir porque no es mi vida. Ella es la única que tiene que decirte de su vida”, agregó.





Nueva pareja de Florcita Polo tiene antecedentes penales

Por otro lado, durante una emisión pasada del programa “Magaly TV: La Firme”, se revelaron antecedentes penales de Luiggi Yarasca, el novio de Florcita Polo. Según la información proporcionada en el programa, Yarasca ha sido intervenido por la Policía Nacional del Perú en tres ocasiones anteriores.

Los antecedentes penales de Luiggi Yarasca incluyen cargos por manejo en estado de ebriedad, desobediencia o resistencia a la autoridad y distribución ilícita de drogas.