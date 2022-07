Ricky Martin habló por primera vez sobre las acusaciones de violencia doméstica y acoso en su contra. El artista aseguró que fue víctima de la mentira por parte de su sobrino, quien interpuso una orden de alejamiento contra el cantante.

A través de un video, Ricky Martin explicó que su sobrino padece problemas mentales y aseguró que vivió un proceso doloroso durante dos semanas, desde que se supo de la orden de alejamiento.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira, desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales”.

Ricky Martin agregó que enfrentar las acusaciones de violencia doméstica le causó daño a él y a su familia; sin embargo, le deseo lo mejor a su sobrino y espera que él “encuentre la luz”.

Añadió que no pudo defenderse antes porque tenía que seguir el proceso legal en su contra y hasta que no se presentara ante un juez no podía hablar publicamente de lo que estaba pasando.

“La mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme frente a un juez y así fue”.

Luego de que una jueza de Puerto Rico suspendiera la orden de restricción contra Ricky Martin, el cantante indicó que ahora solo espera sanar y encontrar la calma. También agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo que le enviaron.

“Hoy me toca sanar, estoy muy dolido, voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice. Muchas gracias a esos fans que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos”.

Jueza levanta orden de alejamiento contra Ricky Martin

Una jueza en Puerto Rico levantó la orden de alejamiento contra Ricky Martin interpuesta por su sobrino, quien lo acusó de acoso y violencia doméstica, informó el abogado del cantante boricua.

El abogado del sobrino abrió la audiencia virtual solicitando que la jueza Raiza Cajigas cerrara el caso, dijo el abogado de Ricky Martin, Joaquín Monserrate, en una entrevista telefónica.

“La jueza hizo las preguntas pertinentes -si alguien lo había amenazado, si alguien le había ofrecido algo a cambio- y (su abogado) dijo que no, que era una decisión voluntaria”, dijo Monserrate.

