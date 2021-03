Rafael Amaya, quien alcanzó el éxito internacional con la exitosa serie “El señor de los cielos”, está de regreso y dispuesto a retomar las riendas de su carrera para alegría de todos sus fans. Recordemos que el actor mexicano desapareció de forma intempestiva hace tres años y en diciembre pasado reapareció para contar la razón de su larga ausencia: había estado internado en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y al alcohol.

Tras darse a conocer esta noticia, los fanáticos del recordado ‘Aurelio Casillas’ han pedido que regrese a la nueva temporada de la narcoserie de Telemundo, sin embargo, la casa televisora no se ha pronunciado al respecto, así que solo queda esperar para saber cuál es el camino que seguirá “El señor de los cielos”.

Pero mientras esto pasa, en esta nota te vamos a contar sobre aquella vez que Rafael Amaya habló sobre los inicios de su carrera y que fue como cantante en el grupo “Garibaldi”. No cabe duda que esta faceta le dio mucha exposición y la oportunidad de ingresar al mundo de la televisión, trabajar muy duro y convertirse en uno de los actores más famoso de los últimos tiempos.

RAFAEL AMAYA Y SU PASO POR GARIBALDI

En 2017, Rafael Amaya dio una entrevista a la revista TVyNovelas y habló de los inicios de su carrera; también confesó que nunca había tenido habilidad para el canto, sin embargo, aceptó el reto y logró ganarse un espacio en el mundo del espectáculo en México.

“Pues no cantaba, fíjate. Me acuerdo de eso, que no cantaba. Garibaldi era un concepto coreográfico, visual y al último vocal. Era el concepto de unos tipos guapos enseñando el abdomen y bailando”, reveló el actor.

¿Qué pasó con los miembros originales de Garibaldi? (Foto: Milenio)

Al ser cuestionado si renegaba sobre sus inicios, Rafael Amaya no dudó en decir que estaba muy orgulloso de todo lo que hizo y que incluso lo volvería hacer.

“Claro que lo volvería hacer, eso me llevó a donde me encuentro ahorita. No puedo pelearme con mi pasado, porque todo lo que hice me llevó a ser lo que soy ahora y estoy muy contento de haber pasado por esa etapa”, confesó.

“En ningún momento voy a ser despectivo con todo lo que hice en mi pasado, sobre todo con algo que me dio muchas cosas buenas. Ahí empecé mi carrera, me di a conocer y la empresa en que estaba me apoyaba mucho. Ya cerré esa faceta y estoy en otra”.

En aquel momento también se le preguntó si sus otros compañeros de Garibaldi no cantaban a lo que el actor dijo que solo dos o tres lo hacían y él no.

También contó que lo que más disfrutaba de estar en el grupo Garibaldi era estar enfrente de 40 mil personas. Rafael Amaya dijo que al mostrarse bailando frente a tanta gente lo preparó para todo asimilar la fama que alcanzó con “El señor de los cielos”.