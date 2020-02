Solo una palabra puede describir al surcoreano Bong Joon-ho y es la nobleza. Ya tenía dos Oscar ganados por las categorías Mejor guion y Mejor dirección por ‘Parasite’ cuando fue sorprendido con una tercera estatuilla —sin saber aún que se llevaría la más ansiada: Mejor película— y al recibirla no pudo contener su agradecimiento hacia directores como Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

Su discurso estuvo lleno de generosidad y gratitud hacia los que consideró sus maestros en el Cine.

“Cuando estudiaba cine, había un dicho que recordaba todos los días. dice así: ‘Lo más personal es lo más creativo’. Esa cita es del gran Martín Scorsese”, dijo el director de ‘Parasite’ mientras lo señalaba y el Teatro Dolby de Los Ángeles se llenaba de aplausos hacia este reconocimiento.

“He estudiado todas las películas de Martin Scorsese. Estar nominado ya era genial para mí, nunca pensé que ganaría”, agregó el surcoreano. Scorsese, conmovido, juntó sus manos en señal de agradecimiento.

Pero no fue el único aludido esa noche, también existieron cálidas palabras para el director de ‘Once upon a time... in Hollywood’.

“Cuando la gente en Estados Unidos no conocía mis películas, Quentin Tarantino siempre las mencionaba, muchas gracias. Todd y Sam, y el resto de directores nominados, son geniales. Si la Academia lo permite, me gustaría cortar el Oscar en cinco partes con una sierra mecánica. Lo repartimos entre los cinco”, agregó Bong Joon-ho.

El director de ‘Parasite’ finalizó con un divertido y honesto: “Voy a beber hasta mañana por la mañana”.

‘Parasite’ es una sátira social, que aborda el tema de la brecha entre ricos y pobres en la moderna Seúl, ganó cuatro premios Oscar en total, entre ellos a Mejor Director y Mejor Guión para Bong Joon Ho, además de recibir el reconocimiento a Mejor Película Extranjera.

"Cuando la gente de Estados Unidos no conocía mis películas, Tarantino siempre las mencionaba": El discurso de Bong Joon-ho al recibir el Oscar por 'Parásitos' #Oscar #Oscar2020 https://t.co/i64qcaEAY3 pic.twitter.com/aH67mHaSDR — El HuffPost (@ElHuffPost) February 10, 2020