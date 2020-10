La pandemia a causa del COVID-19 ha puesto en jaque a todo el mundo y son millones las personas que han sido víctimas de este mortal virus. El coronavirus no hace distinción, así que han sido muchos actores, actrices, cantantes, mandatarios y hasta conductores de televisión que han contraído esta enfermad y la última en sumarse a la lista ha Luz María Zetina .

La presentadora de “Sale el sol” hizo un enlace en vivo con sus compañeros del programa y contó que se encontraba haciendo cuarentena, ya que su prueba salió positivo a COVID-19 . Además contó que sus hijas se encuentran en otra área de su casa para evitar contagiarse.

También reveló que ha tenido varios síntomas relacionados al coronavirus, por esta razón es que decidió someterse a una prueba medica y sin duda, ella sospechaba cual sería el resultado.

LOS SÍNTOMAS DE LUZ MARÍA ZETINA

En una conversación con sus compañeros de “Sale el sol” , Luz María ha contado como es su vida ahora que ha salido positivo a coronavirus.

“Empecé a tener síntomas como que me cansaba mucho, me faltaba el aire, me daba tos a la hora de hacer ejercicio. Entonces me hice la prueba para salir de dudas, salí positiva”, comentó.

Asimismo, detalló que se encontrará resguardada en su casa mientras se recupere. Admitió que no tiene idea de dónde adquirió el virus.

“Estaré aquí el tiempo que corresponde, cuidándome y cuidando a mi familia. La sana distancia es lo más importante. –El covid-19– es una enfermedad que se contagia demasiado rápido. No tengo idea de dónde la adquirí”, añadió Zetina.

Finalmente, pidió que no bajen la guardia y recordó las medidas preventivas para evitar los contagios:

“No hay que bajar la guardia, hay que traer todo el tiempo el cubrebocas, lavarnos las manos a cada rato”, concluyó.

