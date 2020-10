El COVID-19 ha puesto en jaque al mundo y esto ha hecho que el estilo de vida de las personas cambie por completo para evitar ser víctima de este virus que ya ha logrado acabar con la vida de miles de personas. Pero la preocupación es doble cuando se trata de una persona que ya ha superar el coronavirus, sin embargo, no están libres de volver a contagiarse y este es el caso de Sofía Garza, la protagonista Cita a ciegas que se emite en Univisión Estados Unidos.

El pasado mes de julio se informó que la hija de ficción de Victoria Ruffo había dado positivo a coronavirus y tras un largo periodo logró recuperarse y superar está enfermedad. La actriz ya había retomado sus actividades con ligera normalidad, pero nunca imaginó que volvería a reinfectarse y enfermar por segunda vez de COVID-19.

Sofía Garza ha decidido contar su testimonio a través de las redes sociales y ha pedido que la gente tome consciencia de esta enfermedad y que es necesario seguir cuidándose para evitar ponerse en riesgo y contagiar a sus seres queridos.

La actriz mexicana ha pedido que tomen consciencia sobre el cuidado de su salud para evitar ser víctima de esta grave enfermedad (Foto: Televisa)

¿QUÉ HA DICHO LA ACTRIZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Recientemente, Sofía Garza se sometió a una prueba de descarte, pero nunca imaginó que volvería a dar positivo a coronavirus.

“La reinfección de COVID-19 es una realidad. Después de más de una semana con este diagnóstico y después de platicarlo con mi marido he decidido compartir mi recontagio con ustedes para crear conciencia”, escribió la actriz a través de su perfil de Instagram. “Han sido días complicados pero he estado bajo los cuidados del mejor doctor Fermín Zubiaur. He decidido someterme a otros estudios para analizar más a fondo mi caso”.

Basándose en su propia experiencia, la actriz pidió a sus seguidores no bajar la guardia ya que el enemigo, en este caso el virus, sigue estando al acecho y a todos nos puede tocar.

“No cometan el error que yo cometí de pensar que porque ya nos dio no nos puede dar otra vez. Nunca dejé de usar tapabocas y nunca dejé de cuidarme. Simplemente fui a visitar a una tía a su casa (en su terraza) y eso fue suficiente”, aseveró la también cantante, quien no dudó en agradecer las muestras de cariño y preocupación recibidas tras su segundo diagnóstico.

“Gracias a todos los que han estado al pendiente. Un día a la vez. Los quiero”, expresó.

La actriz compartió en sus redes sociales su testimonio sobre la re-infección de COVID-19 (Foto: Instagram)

Artistas como Fernanda Castillo, quien se encuentra actualmente en la dulce espera junto a su pareja Erik Hayser, agradecieron a Sofía por compartir su testimonio.

“Lo siento. Gracias por compartir porque es muy importante para la consciencia que todos necesitamos”, comentó la inolvidable Mónica Robles de El señor de los cielos.

