El pasado miércoles 8 de julio, la actriz Naya Rivera desapareció mientras paseaba en bote con su hijo de cuatro años en el lago Piru de California. Desde entonces, las autoridades han emprendido la búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

Sin embargo, ahora las autoridades sospechan que la actriz de “Glee”, entre los años 2009 al 2015, se ahogó en la zona e intentan recuperar el cuerpo, pero todavía no hay resultados.

La noticia de su desaparición conmocionó a sus compañeros de elenco en la famosa comedia musical que la catapultó a la fama. Demi Lovato, Heather Morris, Harry Shum Jr., Vanessa Lengies y Max Adler fueron algunos de los que utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de aliento.

Asimismo, el actor Tahj Mowry, quien fue pareja de la artista y protagonizó la sitcom “Smart Guy” a su lado, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un conmovedor mensaje y solidarizarse con la familia de Naya.

“Mi dulce Naya, decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Cada día se hace más difícil. Sin embargo, me aferro a la esperanza de que te encuentren. Crecimos juntos. Nos convertimos en adultos juntos. Experimentamos muchos primeros momentos juntos. Tú fuiste mi primera experiencia con todo; amor, intimidad, corazón roto. Nos rompimos los corazones y luego los arreglamos juntos... más de una vez”, escribió en su extensa carta.

“Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer ha alcanzado nunca lo que me diste o cómo me hiciste sentir. Nunca me ha gustado admitirlo pero nunca dejé de amarte. Una parte de mí siempre deseó por el día en que Dios nos volviera a juntar para ser lo que soñamos que podríamos haber sido… Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y decirte todo lo que he querido decir que no tuve la oportunidad de decir. Te amo para siempre. Siempre te he amado y siempre te amaré”, añadió el actor.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”