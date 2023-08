El reconocido actor mexicano David Ostrosky falleció este jueves 17 de agosto a los 66 años de edad. La lamentable noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de las redes sociales.

El actor se casó con la actriz Belinda Slomianski, con quien tuvo tres hijos: Ariela, Pedro y Aaron.

Es recordado por sus innumerables personajes en telenovelas, series y películas mexicanas, entre ellas ‘La Casa de las Flores’, ‘María Mercedes’, ‘María la del Barrio’, ‘El diario de Daniela’ y ‘Carrusel’.

Su último trabajo fue en la telenovela ‘Vencer la ausencia’ donde interpretaba a Homero Funes. En el 2022 decidió retirarse del rodaje debido a complicaciones en su salud.





¿De qué murió David Ostrosky?

El actor mexicano vivió sus últimos días con fuertes dolores en el brazo que llegaban hasta la cabeza y el cuello, esto debido a un tumor que en un primer momento fue diagnosticado como benigno.

Debido al dolor crónico, los médicos le amputaron la mencionada extremidad superior para evitar que el cáncer siguiera extendiéndose a otras partes de su cuerpo.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, sostuvo el artista en una entrevista con Televisa.