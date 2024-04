La industria del K-pop ha sufrido una gran pérdida con la muerte de Park Boram, una destacada artista que surgió del concurso de canto televisivo Super Star K2. Boram logró consolidar una brillante carrera de una década en esta industria musical y tenía tan solo 30 años al momento de su muerte.

Xanadu Entertainment, la agencia de la artista, anunció su inesperado deceso el viernes 12 de abril en Corea, informando que la policía investiga las causas de su muerte. Según confirmaciones de su sello discográfico, la cantante falleció el jueves 11 de abril.

Antes de su muerte, Park Boram había lanzado dos nuevas canciones este año y estaba trabajando en nueva música. En un comunicado, la agencia expresó: “Con gran tristeza y el corazón encogido anunciamos esta trágica noticia. A última hora del día 11, Park Boram falleció repentinamente”

Aunque la agencia no proporcionó detalles adicionales sobre la causa del fallecimiento, la comisaría de Nambu en Namnyangju informó sobre las circunstancias en que se encontró a Boram. Alrededor de las 21:55 horas, la artista fue hallada desmayada en el baño de un amigo en Gyeonggi-do. Se encontraba en compañía de un grupo de personas cercanas, quienes notaron su tardanza y acudieron al lugar para descubrirla “inconsciente sobre el lavadero”.

De inmediato, las autoridades fueron notificadas y una ambulancia llegó rápidamente al lugar. Los paramédicos intentaron reanimarla durante el trayecto al hospital, pero la artista ya había colapsado desde el principio debido a un paro cardíaco. Park Boram fue declarada muerta a las 23:17 de ese día.





¿Quién fue Park Boram?

Park Boram ingresó a la industria del K-pop a los 17 años, destacándose como una joven talentosa en la serie de concursos de canto Super Star K2 en 2010. Compitiendo como estudiante de secundaria con una pasión por la música R&B, Park se convirtió en una de las finalistas más jóvenes del programa, alcanzando el octavo lugar.

Su debut oficial tuvo lugar el 7 de agosto de 2014 con el sencillo “Beautiful”, en colaboración con el popular rapero Zico. La canción llegó al número 2 en la lista local de sencillos Gaon de Corea y le valió el reconocimiento de Artista del Año por la mejor canción de la lista de agosto en los Gaon Chart Music Awards de 2014. El tema y su videoclip retrataban los esfuerzos de Park por cumplir con los altos y rigurosos estándares de la industria del K-pop y la cultura coreana en general, incluidos intensos ejercicios y dietas extremas que la llevaron a perder casi 20 kilos antes de su debut.

En abril de 2015, Park lanzó su primer EP, Celepretty, que incluía “Beautiful” y otras canciones como “Sorry”, “Pretty Bae” y “Dynamic Love”, entre otras.









Durante su década como cantante, Park Boram también fue reconocida por sus brillantes contribuciones a bandas sonoras de dramas coreanos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran canciones para Reply 1988 como “Hyehwadong (o Sangmundong)” y “Please Say Something Even Though I Know It’s a Lie” para la banda sonora de W. Además, Park colaboró con diversos artistas como el cantautor Eric Nam, el baladista Parc Jae Jung y el rapero Lil Boi.

En febrero de este año, Park Boram lanzó un dúo con Huh Gak titulado “I Hope” para celebrar el décimo aniversario de su debut. Su agencia anunció que la cantante estaba trabajando en su álbum de estudio para este año, pero lamentablemente, su prematura partida impidió que el proyecto llegara a su conclusión. El legado musical de Park Boram perdurará en la memoria de sus seguidores y en la industria del K-pop.













