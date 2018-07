Indignado y dispuesto a contar su verdad. Roberto Palazuelos arremetió contra ' Luis Miguel, la serie ' y aseguró que varios episodios que protagoniza el personaje que lo representa en la producción de Netflix son falsos.

El conocido actor mexicano , presentado en la serie como un joven actor que se beneficia de los viajes y la fama del 'Sol', denunció que estas 'mentiras' están afectado su popularidad y que incluso ha recibido insultos a través de las redes sociales .

" Hay cosas que sí son ciertas, pero hay otras muchas que no lo son (...). Los escritores han agarrado mi vida para crear una persona ficticia pero olvidan que soy una persona de carne y hueso, no piensan en los problemas que me pueden causar", sostuvo incómodo.

El también empresario negó la fuerte discusión y ruptura amical que tuvo con el cantante, momento que fue llevado a la ficción. "Cuando supuestamente me peleo con este cuate en el Baby’O en 1989... de entrada Muchachitas fue a finales de 1991, ¿cómo puede haberle yo dicho que me acaban de contratar para la telenovela? Faltaban dos años para eso", argumentó.

"Y ahí dejan que yo me molesto y no sé qué; nada de eso pasó, es una vil mentira. Ya ahí sí molesta un poco, porque yo estoy tranquilo con mi hijo y comienzan a llegar insultos por Instagram y Twitter de que yo era un gorrón, un mal agradecido", denunció.

El ' Diamante Negro ' además defendió a Luisito Rey , padre de Luis Miguel, presentado en la serie como un explotador, mujeriego, agresivo y cocainómano. "Si fue muy estricto con él, no me consta pero me contaban. Pero lo que sí es que era simpatiquísimo. Era una cosa impresionante de simpático ", aseguró.

No lo llevó a ningún lado

Con respecto a los viajes con el 'Sol', Palazuelo señaló que es falso que el cantante lo haya llevado a pasear por el mundo y que en realidad, fueron otros amigos los que lo hicieron.

" Aclaro que Luis Miguel nunca me llevó ni a la esquina . De hecho, en esos tiempos teníamos amigos demasiado poderosos y sí nos movíamos con ellos, íbamos de aquí y allá y nos la pasábamos por todos lados con ellos y en aviones impresionantes, con cosas increíbles, pero a mí jamás Luis Miguel me llevó por el mundo, jamás me llevó a ningún lado. Dudo que me pudiera llevar por el mundo en un avión tan barato y de tan de poco rendimiento", aseguró, refiriéndose despectivamente sobre la aeronave que en ese momento tenía el artista.

Pero eso no fue todo. Roberto Palazuelos aseguró que la serie también miente sobre el carácter de Luis Miguel , y es que según el actor, por aquel entonces el cantante era adicto a la cocaína.

" De entrada no marca la prepotencia de él, se pone muy decentito, no marca lo drogadicto que era, porque ese cuate se metía perico cada tres minutos ", sostuvo y amenazó con seguir revelando más detalles sobre la vida del artista si es que continúan metiéndose con él.