A días de que llegue Luis Miguel a Perú, ¿cómo nació la frase 'Mi papi, mi churro, mi Micky, mi rey...'?

Luis Miguel se presentará en Perú el próximo 10 de marzo para el deleite de sus fanáticas y fanáticos. El 'Sol de México' regresa al Perú tras el éxito de su serie en Netflix y presentando un nuevo disco, además de sus grandes éxitos.

Sin embargo, antes de la serie y en medio de los años de ausencia del intérprete, muchos peruanos aún lo tenían presente gracias a sus éxitos y también por una popular frase que más de uno ha repetido: "Mi papi, mi churro, mi Micky, mi rey...".

La frase, popular por las imitaciones de los comediantes Carlos Vilchez y Jorge Benavides, es un éxito desde hace varias décadas.

Los comediantes contaron a la revista Somos el origen de la misma.

"'Mi papi, mi churro, mi Micky, mi Rey' la cree yo porque soy admirador loco de Luis Miguel en la vida real. Yo puedo escucharlo todo el día, todos los días sin problema. Y para mí él es eso", cuenta Carlos Vilchez.

Respecto a las frases. "sa'sss qué" y "¡Acicálenme!", estas fueron obra y gracia de Jorge Benavides.

El comediante contó a Somos que comenzó a imitar a Luis Miguel en el desaparecido programa 'Risas y Salsa': "Me acuerdo haber hecho 'La Incondicional' con una camisa azul eléctrico y una peluca con los pelos parados. Y unos lentes tipo aviador porque así era el video. Y, bueno, después doy el salto a hacer mis programas propios. Y se me ocurrió esa idea. Me imaginé que a Luis Miguel nadie le daba la contra. Que todo lo que él dice, todo el mundo le hace el amén".

TE PUEDE INTERESAR