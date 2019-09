Linda Hamilton, recordada actriz de ‘Terminator’ que volverá a su papel de ‘Sarah Connor’ en la nueva película de cyborgs, realizó una impactante revelación sobre su vida sexual en una entrevista con la revisa People.

La artista estadounidense, de 62 años, dio a conocer que, para ella, no es “importante” el sexo y que no tiene relaciones sexuales hace 15 años.

“Terminator: Dark Fate” revela nuevo adelanto en el Comic Con de San Diego. (Foto: Paramount Pictures)

“He sido célibe por al menos 15 años. (…) Uno pierde el ritmo porque simplemente no importa, o al menos no me importa a mí. Tengo relaciones románticas con mi mundo todos los días y con las personas que están en él”, contó.

Actualmente, Linda Hamilton vive en su casa de New Orleans junto a sus dos perros tras haberse divorciado de James Cameron en 1999.

DATO:

-'Terminator: Dark Fate’ se estrena en todos los cines el próximo jueves 31 de octubre.