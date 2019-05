Khloé Kardashian reveló cómo es su relación con Tristan Thompson [FOTOS]

La afamada empresaria estadounidense Khloé Kardashian reveló cómo se lleva con su ex pareja Tristan Thompson, el padre de su hija True. La modelo dijo que prefiere “estar en paz” por el bienestar de la pequeña.

En una reciente entrevista en el podcast “Divorce Sucks!”, de la abogada especialista en divorcios Laura Wasser, la integrante de la familia Kardashian contó detalles sobre cómo ha sobrellevado la infidelidad de su ex pareja.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian nunca estuvieron casados, pero mantuvieron una larga relación, fruto de la cual nació su pequeña hija de un año de edad. Luego de que se reveló que el deportista le fue infiel, pese a sentirse traicionada, la modelo decidió vivir en paz.

“Hay momentos en los que debido a nuestras emociones personales estamos mal, ya sabes, Tristan y yo terminamos hace no mucho, así que está realmente fresco y esas emociones a veces se pueden intensificar”, manifestó Khloé Kardashian.

“Pero, hago todo lo que está en mi poder. True tiene un año, así que ella realmente no sabe lo que está pasando, pero, para mí, ella conoce y siente la energía y soy una gran creyente de eso. Hago todo en mi poder para no poner ningún tipo de energía pesada a su alrededor”, agregó.

Recordemos que en febrero del presente año, después de un nuevo escándalo de infidelidad protagonizado por la estrella de la NBA, la protagonista de “Keeping Up With the Kardashians” terminó definitivamente con él.